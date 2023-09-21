Минпромторг РФ занимается вопросом о потенциальном обмане в локализации монитора LightCom после публикации блогера

Министерство промышленности и торговли России начало разбирательство в вопросе о возможном обмане с локализацией монитора российской марки LightCom. Эта инициатива была предпринята после публикации блогера Максима Горшенина, который поднял этот вопрос.

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Торгово-промышленная палата России (ТПП), прежде не обращавшая внимания на проблему, была призвана к сотрудничеству. От ТПП ожидают список экспертов, способных провести качественную проверку.

Тем временем, на недавнем мероприятии в Омской области, глава Министерства цифровых технологий Максут Шадаев уточнил, что в планах министерства – предоставлять гранты в сфере IT заказчикам проектов по импортозамещению, а не их создателям.

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Параллельно этому, Роскомнадзор начал процесс привлечения мессенджера WhatsApp к ответственности из-за запрещенного контента.