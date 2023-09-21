Китайская компания Gitee и Сбер выразили намерение усилить сотрудничество в области разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом

Китайская компания Gitee, один из лидеров в области open-source решений, намерена активизировать сотрудничество со Сбербанком в направлении разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. Об этом заявил генеральный директор Gitee, Йонг Сю, в ходе технологической конференции SmartDev.

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Сю подчеркнул значимость людей, стоящих за open-source, указывая на важность развития локальных ИТ-сообществ. Он выразил уверенность, что сотрудничество между Gitee и Сбером поможет двум нациям повысить уровень информатизации и внести вклад в развитие обеих стран.

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Gitee, обладая более чем 50 тысячами open-source решений, видит большие перспективы в сотрудничестве с российскими партнерами. Китай уже продемонстрировал успешность применения стандартов информатизации в различных отраслях, и такое партнерство может дать новый толчок развитию технологий, включая big data и облачные сервисы.