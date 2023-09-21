Россияне стали активнее украшать свои банковские карты с помощью декоративных наклеек, спрос на которые вырос почти в два раза в конце 2021 года.

Скучный дизайн банковских карт больше не в моде среди россиян. Приукрашивание банковских карт становится все более популярным трендом. Вместо того чтобы ограничиваться стандартным внешним видом, многие теперь предпочитают выделиться с помощью разнообразных наклеек.

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По данным последнего квартала 2021 года, спрос на такие декоративные элементы увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом года до этого. Наклейки, обычно выполненные из полимерной пленки и украшенные яркими и веселыми дизайнами, стоят всего 150-200 рублей, и это, похоже, делает их привлекательным выбором для тех, кто хочет освежить свой «пластик» без значительных затрат.

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Такое увлечение не ограничивается простым приклеиванием изображения на карту. Некоторые решают скрыть или выделить определенную информацию на своей карте, добавляя дополнительный элемент индивидуализации. Форумы и отзывы в интернете кишат советами по тому, как наилучшим образом украсить свою карту и какие нюансы следует учитывать.