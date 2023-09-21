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Скучный дизайн банковских карт больше не в моде среди россиян. Приукрашивание банковских карт становится все более популярным трендом. Вместо того чтобы ограничиваться стандартным внешним видом, многие теперь предпочитают выделиться с помощью разнообразных наклеек.
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По данным последнего квартала 2021 года, спрос на такие декоративные элементы увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом года до этого. Наклейки, обычно выполненные из полимерной пленки и украшенные яркими и веселыми дизайнами, стоят всего 150-200 рублей, и это, похоже, делает их привлекательным выбором для тех, кто хочет освежить свой «пластик» без значительных затрат.
Такое увлечение не ограничивается простым приклеиванием изображения на карту. Некоторые решают скрыть или выделить определенную информацию на своей карте, добавляя дополнительный элемент индивидуализации. Форумы и отзывы в интернете кишат советами по тому, как наилучшим образом украсить свою карту и какие нюансы следует учитывать.