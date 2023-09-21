Автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин подает иск против OpenAI за нарушение авторских прав, обвиняя их в использовании своих книг для обучения нейросети ChatGPT

Джордж Мартин, автор знаменитого цикла книг "Песнь льда и пламени", вместе с группой известных писателей, обратился к суду с обвинениями в адрес OpenAI. Причиной стало появление продолжения "Игры престолов", созданное искусственным интеллектом ChatGPT.

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В своем иске писатели утверждают, что ChatGPT был обучен на их произведениях без соответствующего разрешения, что позволило нейросети эффективно имитировать их стиль написания. По мнению авторов, это является серьезным нарушением авторских прав, так как ИИ может создавать новые произведения, затмевая оригинальные творения авторов и уменьшая их коммерческую ценность.

Мартин подчеркнул, что стоимость авторских прав напрямую связана с продажами книг, и появление таких нейросетей может угрожать будущему профессии писателя. Он также заметил, что OpenAI мог бы использовать для обучения произведения, которые уже находятся в общественном достоянии, минуя вопросы авторских прав.

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Многие писатели выразили свою поддержку Мартину, отмечая, что процесс творчества и личный стиль автора не должны становиться объектом имитации для машин.