Согласно новому исследованию, 95% NFT-токенов в мире потеряли свою стоимость, оставив миллионы инвесторов с бесценными цифровыми активами

Свежий отчет, подготовленный аналитиками dappGambl в сотрудничестве с компаниями Scan и CoinMarketCap, показал, что мир NFT переживает серьезный кризис. Данные исследования говорят о том, что стоимость 95% из всех NFT-токенов стремительно упала.

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Из более чем 73 тысяч анализируемых NFT-коллекций около 70 тысяч теперь имеют рыночную стоимость равную нулю. Это означает, что около 23 миллионов владельцев по всему миру сейчас держат в руках цифровые активы, которые не представляют из себя реальной ценности.

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Стоит вспомнить, что NFT стали настоящим интернет-трендом в 2021-2022 годах. Невзаимозаменяемые токены были на слуху благодаря искусственно созданному ажиотажу и обещаниям огромной прибыли. Люди массово инвестировали в NFT, привлеченные идеей эксклюзивности и потенциального богатства. Некоторые известные коллекции, такие как Bored Apes и CryptoPunks, удавалось продавать за ошеломляющие суммы. Но, кажется, золотая лихорадка NFT подходит к концу. Как показали данные, 41% коллекций, которые всего год назад стоили сотни тысяч или даже миллионы долларов, сейчас трудно продать хотя бы за 10 долларов.