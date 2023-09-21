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Популярный многопользовательский шутер Warface в скором времени потеряет поддержку на русскоязычных серверах в Steam и Epic Games Store.
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Такое решение последовало после того, как компания MY.GAMES решила покинуть российский рынок, передав свои активы Astrum Entertainment. В рамках этого изменения, игроки из ряда стран СНГ, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и других, столкнутся с прекращением доступа к серверам.
Первым шагом было отключение возможности совершать внутриигровые покупки и доступ к странице игры на русском языке в Steam 19 сентября. Ожидается, что через 90 дней после этого русскоязычные серверы Warface будут полностью недоступны.
Однако Astrum Entertainment предлагает альтернативу для тех, кто не хочет потерять свой игровой опыт. Специальная страница миграции позволит сохранить игровой прогресс, персонажей и внутриигровые предметы для всех затронутых игроков.