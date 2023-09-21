В следствие изменений на российском рынке, Astrum Entertainment прекращает поддержку русскоязычных серверов Warface на платформах Steam

Популярный многопользовательский шутер Warface в скором времени потеряет поддержку на русскоязычных серверах в Steam и Epic Games Store.

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Такое решение последовало после того, как компания MY.GAMES решила покинуть российский рынок, передав свои активы Astrum Entertainment. В рамках этого изменения, игроки из ряда стран СНГ, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и других, столкнутся с прекращением доступа к серверам.

Первым шагом было отключение возможности совершать внутриигровые покупки и доступ к странице игры на русском языке в Steam 19 сентября. Ожидается, что через 90 дней после этого русскоязычные серверы Warface будут полностью недоступны.

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Однако Astrum Entertainment предлагает альтернативу для тех, кто не хочет потерять свой игровой опыт. Специальная страница миграции позволит сохранить игровой прогресс, персонажей и внутриигровые предметы для всех затронутых игроков.