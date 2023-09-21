Panasonic также утверждает, что дизайн устройства создан таким образом, чтобы он был удобен для ношения в течение длительного времени

Наушники могут быть прошлым: Panasonic вводит новый стандарт с SoundSlayer GNW10 - беспроводными динамиками, предназначенными для ношения на шее. Этот продукт, разработанный с учетом потребностей геймеров, выйдет в продажу в октябре и предлагает некоторые новаторские особенности.

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Согласно данным, ключевой инновацией является передатчик, который может быть подключен к игровой консоли или компьютеру. Он работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивая сверхнизкую задержку звука. Это важно для геймеров, так как даже миллисекунды могут иметь значение в интенсивных игровых моментах.

Также Panasonic интегрировала свою новейшую технологию - «AI voice control», которая улучшает качество разговора, уменьшая фоновые шумы. Не менее важным является наличие четырех динамиков и шести режимов звучания, что позволяет адаптироваться к различным игровым сценариям.

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Помимо всех технических характеристик, Panasonic также утверждает, что дизайн устройства создан таким образом, чтобы он был удобен для ношения в течение длительного времени без утомления шеи.