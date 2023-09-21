Тысяча российских компаний, включая многие крупные, предъявили требования к российскому филиалу Google на общую сумму в 20,1 млрд рублей

Количество российских компаний, предъявивших требования к российскому филиалу Google, достигло тысячи. Среди них многие крупные игроки рынка, такие как VK, «1С-Битрикс», Skillfactory, «ВТБ Лизинг» и «Вымпелком». Все они стремятся вернуть свои средства на общую сумму в 20,1 млрд рублей.

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В мае 2022 года ООО «Гугл» самостоятельно обратилось в арбитражный суд с просьбой признать себя банкротом. С тех пор число компаний, желающих вернуть свои деньги, продолжает расти. Среди них не только крупные корпорации, но и множество мелких предпринимателей.

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Этот случай становится одним из наиболее резонансных в российском бизнес-сообществе, так как редко когда мировой гигант, такой как Google, сталкивается с подобными проблемами на локальном рынке.