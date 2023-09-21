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SpaceX, компания Илона Маска, получила одобрение от Федеральной комиссии по связи США на производство двух новых моделей антенн для своей спутниковой системы Starlink. Одна из новых моделей антенн будет иметь размеры, сравнимые с ноутбуком, что делает ее идеальной для мобильного использования.
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Эти новые антенны предназначены для обеспечения пользователей высокоскоростным интернетом даже в самых отдаленных уголках мира. Пока что FCC одобрило их только для стационарного использования, но SpaceX также рассматривает возможность их применения на транспортных средствах, включая автомобили и самолеты.
Хотя детали, такие как стоимость и дата выпуска, пока остаются в тайне, быстрое одобрение предыдущих продуктов Starlink может указывать на то, что новые антенны появятся на рынке в ближайшие месяцы.