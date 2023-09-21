Тестирование на YouTube-канале Hardware Canucks выявило лучшие воздушные кулеры для процессоров Ryzen в 2023 году

Специалисты с YouTube-канала Hardware Canucks провели тщательное тестирование 11 моделей воздушных кулеров, чтобы определить их эффективность для новейших процессоров Ryzen. В ходе исследования были протестированы кулеры таких брендов, как Noctua, DeepCool, Scythe, Thermalright.

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При использовании процессора Ryzen 5 7600X разница в температуре между кулерами была минимальной. Однако Scythe Fuma 3 и Noctua NH-U12A показали немного более высокие температуры, достигая 79,9 и 78,4 градусов Цельсия соответственно.

Для процессора Ryzen 7 7700X наилучшие результаты показали кулеры DeepCool LT520, Thermalright Phantom Spirit и Noctua NH-D15, с температурой в районе 83 градусов Цельсия.

А при тестировании на процессоре Ryzen 9 7950X, кулер DeepCool LT520 показал температуру 91,6 градуса Цельсия, что стало одним из лучших результатов.

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Также был проведен игровой тест на Ryzen 7 7700X. Несмотря на разницу в температуре в 10 градусов между кулерами, разница в FPS составила менее 2%.