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Российская компания Zala Aero внесла новшество в мир беспилотных летательных аппаратов, представив «Италмас» — усовершенствованный беспилотник-камикадзе.
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По словам главного конструктора компании Александра Захарова, новый дрон превосходит своего предшественника «Герань» по ряду параметров. Основными преимуществами «Италмаса» являются увеличенная дальность полета, достигающая 200 км, и более мощная боеголовка.
Кроме того, Центр комплексных беспилотных решений разработал дрон «Лодырь», предназначенный для обмана систем радиоэлектронной разведки. Особенность этого беспилотника — спящий режим, который позволяет имитировать работу дронов-камикадзе и таким образом прикрывать настоящие боевые БПЛА.