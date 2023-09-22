Linux решает сократить период долгосрочной поддержки ядер до двух лет из-за сложностей поддержки и недостатка специалистов. Это может затронуть устройства, которые редко обновляют свои ядра

На недавнем Open Source Summit Europe было объявлено о решении Linux вернуться к двухгодичному периоду долгосрочной поддержки (LTS) ядра.

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Хотя в 2017 году этот срок был увеличен до шести лет, практика показала, что поддержание старых версий ядра в актуальном состоянии требует значительных усилий. Основными причинами этого решения стали уменьшение активного использования старых ядер, отсутствие достаточного числа специалистов для их поддержки и риск выгорания у разработчиков.

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Такое изменение может повлиять на устройства, которые редко обновляют свои ядра, включая некоторые Android-устройства и устройства интернета вещей (IoT). К примеру, многие Android-устройства, выпущенные Google, до сих пор используют устаревшие версии ядра, и процесс их обновления занимает много времени.