реклама
Amazon внедрила новую технологию в свои магазины, делая процесс покупки еще проще и быстрее. Вместо сложных камер и датчиков, компания теперь использует RFID-метки для отслеживания товаров, добавленных в корзину покупателя.
реклама
При выходе из магазина покупатели могут оплатить свои покупки, просто пройдя через специальные турникеты, которые автоматически сканируют все RFID-метки и подсчитывают итоговую стоимость. Для оплаты покупатели могут использовать традиционные методы или новую технологию Amazon One, которая позволяет провести оплату с помощью сканирования ладони.
Этот шаг является частью стратегии Amazon по упрощению розничных покупок и предоставлению клиентам более удобного и безболезненного опыта. Ожидается, что такие инновации увеличат количество посетителей магазинов Amazon и стимулируют продажи.