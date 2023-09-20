Amazon обновила свою систему покупок в магазинах, внедрив RFID-метки для отслеживания товаров и предоставив возможность оплаты с помощью сканирования ладони

Amazon внедрила новую технологию в свои магазины, делая процесс покупки еще проще и быстрее. Вместо сложных камер и датчиков, компания теперь использует RFID-метки для отслеживания товаров, добавленных в корзину покупателя.

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При выходе из магазина покупатели могут оплатить свои покупки, просто пройдя через специальные турникеты, которые автоматически сканируют все RFID-метки и подсчитывают итоговую стоимость. Для оплаты покупатели могут использовать традиционные методы или новую технологию Amazon One, которая позволяет провести оплату с помощью сканирования ладони.

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Этот шаг является частью стратегии Amazon по упрощению розничных покупок и предоставлению клиентам более удобного и безболезненного опыта. Ожидается, что такие инновации увеличат количество посетителей магазинов Amazon и стимулируют продажи.