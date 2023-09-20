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Xiaomi представила умную маску для сна Meet . Этот продукт сочетает в себе функции маски для глаз и наушников, предоставляя пользователям комфортный и спокойный сон. Особенностью маски является ее способность изолировать внешние звуки и свет, благодаря чему пользователь может полностью расслабиться.
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Основные характеристики маски включают в себя шумоизолирующую губку на наушниках и световую полосу, имитирующую восход солнца.
Кроме того, наушники могут воспроизводить музыку, а также автоматически регулировать громкость в зависимости от режима сна пользователя. Приложение, сопряженное с маской, предлагает более 50 различных сценариев сна для максимального комфорта.
Стоимость маски в рамках краудфандинговой кампании составляет 299 юаней, приблизительно 41 Доллар США.