Intel разрабатывает новую технологию кэширования, вдохновленную успехами AMD, которая предполагает использование стековой кэш-памяти в своих будущих процессорах

Intel активно разрабатывает новую технологию кэширования, вдохновленную успехами 3D V-Cache от AMD. Под руководством Пэта Гелсингера, компания исследует возможности стековой кэш-памяти, которая будет интегрирована с основной процессорной матрицей. Это нововведение, однако, не будет частью предстоящего релиза процессоров Meteor Lake, но уже заложено в планы развития компании.

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Вместо того чтобы просто копировать концепцию AMD, Intel исследует уникальные подходы к трехмерному кремнию. В идеальном варианте один кристалл будет содержать кэш-память, в то время как другой, находящийся непосредственно над ним, будет отвечать за вычислительные процессы. Для реализации этой идеи компания планирует использовать свои передовые технологии, такие как EMIB и Foveros.

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Этот шаг со стороны Intel является ответом на растущее доминирование AMD в секторе высокопроизводительных процессоров, особенно в игровом сегменте. Intel надеется, что их новая технология позволит им вернуть лидерство на рынке.