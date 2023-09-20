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Mirakl
iOS 17 преобразует повседневные задачи с улучшенными "Ярлыками"
В последних версиях iOS, iPadOS и watchOS приложение "Ярлыки" получило ряд улучшений, предоставляя пользователям новые инструменты для автоматизации повседневных задач и улучшая уже существующие функции

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Последние обновления в iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10 привнесли ряд улучшений в приложение "Ярлыки", делая автоматизацию задач еще более удобной и интуитивной.

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Это приложение, изначально созданное для автоматизации рутинных действий, теперь предлагает новые команды, такие как транскрибирование аудио в текст, быстрое удаление будильников и сканирование документов.

Пользователи теперь могут настроить свои устройства так, чтобы с легкостью запускать секундомер или устанавливать пароль для точки доступа.

Кроме того, некоторые из уже существующих функций были доработаны для большего удобства. Например, теперь можно установить новый таймер, не останавливая текущий, и делать последовательные снимки с большей надежностью.

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Эти обновления делают "Ярлыки" еще более мощным инструментом, помогая пользователям максимально эффективно использовать свои устройства.

#новости
Источник: 9to5mac.com
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