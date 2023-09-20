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Mirakl
Google приглашает волонтеров улучшать карты, добавляя дороги
Google расширяет доступ к своему проекту Road Mapper, позволяя волонтерам добавлять и корректировать дороги на Google Maps, особенно в районах с ограниченной картографической информацией

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Google предоставляет волонтерам возможность участвовать в улучшении Google Maps, давая им инструменты для добавления недостающих дорог в районах, где картографическая информация ограничена.

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Проект Road Mapper, который ранее был доступен только по приглашениям, теперь открывается для более широкой аудитории. Участники могут использовать спутниковые изображения для создания и корректировки дорожных маршрутов, которые затем проверяются и интегрируются в Google Maps.

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Эта инициатива направлена на улучшение навигации в районах, где карты не полны или устарели. В то время как проект напоминает OpenStreetMap - популярную платформу с открытым исходным кодом, Road Mapper ориентирован исключительно на улучшение Google Maps.

#новости
Источник: techcrunch.com
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