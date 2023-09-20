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Google предоставляет волонтерам возможность участвовать в улучшении Google Maps, давая им инструменты для добавления недостающих дорог в районах, где картографическая информация ограничена.
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Проект Road Mapper, который ранее был доступен только по приглашениям, теперь открывается для более широкой аудитории. Участники могут использовать спутниковые изображения для создания и корректировки дорожных маршрутов, которые затем проверяются и интегрируются в Google Maps.
Эта инициатива направлена на улучшение навигации в районах, где карты не полны или устарели. В то время как проект напоминает OpenStreetMap - популярную платформу с открытым исходным кодом, Road Mapper ориентирован исключительно на улучшение Google Maps.