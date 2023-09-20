Криптобиржа FTX подала в суд на родителей своего основателя, требуя вернуть миллионы долларов и роскошную недвижимость, которые были переданы им в период финансовых трудностей компании

Криптовалютная биржа FTX, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, решила принять решительные меры, обратившись к суду с требованием вернуть значительные активы, которые, как утверждается, были незаконно переданы родителям ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида.

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Согласно документам, представленным в суде, в период, когда биржа испытывала финансовые сложности, родители Бэнкмана-Фрида получили от него дарение в размере 10 млн долларов, а также роскошную недвижимость на Багамах, оцененную в 16,4 млн долларов. Биржа утверждает, что такие передачи активов были сделаны в условиях, когда родители использовали свое влияние и знали о предстоящем банкротстве FTX.

Дополнительные доказательства, представленные в суде, включают в себя электронные письма, в которых отец Сэма жалуется на свою текущую зарплату и просит сына увеличить ее. Эти переписки могут указывать на то, что родители были в курсе финансового состояния компании и активно использовали свое положение для получения личной выгоды.

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Этот иск может стать ключевым моментом в истории FTX, поскольку биржа пытается восстановить свои финансы и репутацию после банкротства.