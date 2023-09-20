Российские системы радиоэлектронной борьбы приводят к изменениям в тактике полетов украинских военных самолетов, вынуждая их прерывать миссии и опираться на наземные ориентиры для навигации

Украинские военные авиаторы сталкиваются с проблемами во время полетов из-за активного использования российскими вооруженными силами систем радиоэлектронной борьбы.

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Эти системы, в частности "Красуха-С4", мешают нормальной работе бортового оборудования украинских самолетов, что приводит к необходимости прерывать миссии и возвращаться на авиабазы.

Летчики вынуждены опираться на наземные ориентиры для навигации, так как их электронные системы навигации становятся неработоспособными.

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В условиях этих помех украинские самолеты вынуждены летать на низких высотах, что делает их более уязвимыми для систем противовоздушной обороны. Это подчеркивает важность радиоэлектронной борьбы в современных военных конфликтах и ее влияние на тактику ведения боевых действий.