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Украинские военные авиаторы сталкиваются с проблемами во время полетов из-за активного использования российскими вооруженными силами систем радиоэлектронной борьбы.
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Эти системы, в частности "Красуха-С4", мешают нормальной работе бортового оборудования украинских самолетов, что приводит к необходимости прерывать миссии и возвращаться на авиабазы.
Летчики вынуждены опираться на наземные ориентиры для навигации, так как их электронные системы навигации становятся неработоспособными.
В условиях этих помех украинские самолеты вынуждены летать на низких высотах, что делает их более уязвимыми для систем противовоздушной обороны. Это подчеркивает важность радиоэлектронной борьбы в современных военных конфликтах и ее влияние на тактику ведения боевых действий.