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Шведская автомобильная компания Volvo объявила о завершении производства дизельных автомобилей к 2024 году, укрепляя свою позицию в направлении полной электрификации своего автопарка к 2030 году.
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Этот курс делает Volvo одним из пионеров среди традиционных автопроизводителей, активно двигающихся в сторону "зеленых" технологий.
В то время как дизельные машины ранее доминировали на европейском рынке, их доля в продажах Volvo резко упала до 8,9% в 2022 году.
Между тем, электрические и гибридные автомобили уже составляют треть всех продаж компании, подтверждая растущий интерес потребителей к экологически чистому транспорту.