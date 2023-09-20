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Mirakl
Volvo завершает эру дизельных двигателей в пользу электричества
Volvo планирует полностью отказаться от дизельных двигателей к 2024 году, усиливая свои усилия в области электромобилей и отражая глобальный тренд к более экологичному транспорту

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Шведская автомобильная компания Volvo объявила о завершении производства дизельных автомобилей к 2024 году, укрепляя свою позицию в направлении полной электрификации своего автопарка к 2030 году.

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Этот курс делает Volvo одним из пионеров среди традиционных автопроизводителей, активно двигающихся в сторону "зеленых" технологий.

В то время как дизельные машины ранее доминировали на европейском рынке, их доля в продажах Volvo резко упала до 8,9% в 2022 году.

Между тем, электрические и гибридные автомобили уже составляют треть всех продаж компании, подтверждая растущий интерес потребителей к экологически чистому транспорту.

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#новости
Источник: reuters.com
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