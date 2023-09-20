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Банк "Тинькофф" представил новый метод борьбы с телефонными мошенниками — голосовых роботов, способных удерживать злоумышленников в разговоре.
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Эти роботы, созданные на основе анализа десятков тысяч минут реальных разговоров мошенников, имитируют различные типы людей: пожилого человека, который не может найти свои очки, молодую маму на детской площадке, мужчину, прогуливающего собаку, и многих других.
Цель этих роботов — отвлечь и "задержать" мошенника, не позволяя ему быстро завершить разговор.
Проект был реализован с участием психологов и специалистов в области безопасности, которые помогли создать убедительные и реалистичные сценарии разговоров. Эти "беседы" могут продолжаться от нескольких минут до десяти, что затрудняет работу мошенников.