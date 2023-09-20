Министерство юстиции США временно прекратило публикацию документов по антимонопольному делу против Google из-за опасений компании о непреднамеренном раскрытии конфиденциальной информации

Министерство юстиции США приостановило публикацию судебных документов по антимонопольному делу против Google после того, как представители компании выразили опасения относительно способа их размещения в сети.

реклама

В ходе судебного заседания адвокаты Google подняли вопрос о том, что Минюст размещает материалы дела в открытом доступе без предварительного уведомления. Судья Амит Мехта, не будучи в курсе этой практики, решил рассмотреть вопрос о дальнейшем размещении доказательств в Интернете.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Такие публикации часто становятся причиной случайного раскрытия конфиденциальной информации, что может негативно сказаться на репутации компаний. В связи с этим Министерство юстиции предложило координировать свои действия с Google, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.