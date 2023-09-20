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Платформа TikTok решила сделать использование своего сервиса более прозрачным, добавив метку для видео, созданного искусственным интеллектом.
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Теперь, когда пользователи загружают видео, сгенерированное ИИ, они должны отметить это соответствующей меткой. В противном случае такое видео может быть удалено с платформы.
Это решение призвано помочь зрителям лучше понимать, какой контент они просматривают. Кроме того, TikTok планирует разработать автоматические методы для определения и маркировки видео, созданного с помощью ИИ, чтобы усилить прозрачность платформы.