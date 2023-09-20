TikTok внедряет новую метку для видео, созданного искусственным интеллектом, чтобы обеспечить прозрачность контента для пользователей

Платформа TikTok решила сделать использование своего сервиса более прозрачным, добавив метку для видео, созданного искусственным интеллектом.

реклама

Теперь, когда пользователи загружают видео, сгенерированное ИИ, они должны отметить это соответствующей меткой. В противном случае такое видео может быть удалено с платформы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Это решение призвано помочь зрителям лучше понимать, какой контент они просматривают. Кроме того, TikTok планирует разработать автоматические методы для определения и маркировки видео, созданного с помощью ИИ, чтобы усилить прозрачность платформы.