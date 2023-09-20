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Mirakl
ASUS представляет новую видеокарту ROG MATRIX Platinum GeForce RTX 4090
ASUS запускает высокопроизводительную видеокарту ROG MATRIX Platinum GeForce RTX 4090 с ценником в 3200 долларов.

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ASUS радует геймеров и профессионалов, представив новую видеокарту ROG MATRIX Platinum GeForce RTX 4090. Этот графический процессор, оснащенный чипом Nvidia AD102, обещает выдающуюся производительность благодаря 16 384 ядрам CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X.

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С тактовой частотой до 2700 МГц и жидкостным охлаждением, эта карта готова справиться с самыми требовательными играми и задачами. Кроме того, уникальный дизайн с акцентными светодиодами ARGB делает ее настоящим произведением искусства.

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Стоимость новинки составляет 3200 долларов, что делает ее одной из самых дорогих видеокарт на рынке. К слову, часть выпущенных карт будет подписана генеральным директором Nvidia и выставлена на благотворительный аукцион.

#новости
Источник: wccftech.com
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