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Компания Илона Маска, Neuralink, получила разрешение на проведение экспериментов с мозговыми чипами на людях, страдающих от паралича. Этот проект направлен на помощь пациентам с повреждениями шейного отдела спинного мозга и боковым амиотрофическим склерозом.
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Испытания будут проводиться с использованием роботизированной технологии для установки имплантата в область мозга, ответственную за движение.
Целью этого имплантата является запись и передача мозговых сигналов в приложение, которое в дальнейшем интерпретирует эти сигналы как команды для управления компьютером.
Основная миссия Neuralink заключается в создании мозгового интерфейса, который бы возвращал автономию людям с определенными медицинскими проблемами, делая их жизнь более полноценной.