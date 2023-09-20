Злоумышленники в Китае предлагают смартфоны с камерами, спрятанными в разъеме для наушников, позволяющими снимать даже при выключенном экране.

В Китае злоумышленники начали предлагать смартфоны, оснащенные скрытыми камерами, способными снимать даже при выключенном экране. Эти камеры умело маскируются под разъем для наушников, что делает их практически незаметными для невооруженного глаза. Стоимость таких модифицированных устройств колеблется в пределах $275-300.

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Для осуществления скрытой съемки на телефоне установлено специализированное приложение. Оно позволяет устройству фиксировать изображение, даже если экран выключен. Продавцы этих смартфонов рекламируют их как идеальные для незаметной съемки в общественных местах.

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Однако китайские правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от покупки и использования таких устройств. Помимо очевидных этических проблем, использование таких смартфонов может привести к юридической ответственности за нарушение частной жизни других людей.