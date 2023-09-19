Мошеннические видеоролики в TikTok используют имя Илона Маска для привлечения пользователей на сайты, предлагающие "бесплатные" биткоины

В TikTok набирают популярность видеоролики, в которых, якобы от имени Илона Маска, предлагается участие в раздаче биткоинов.

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Злоумышленники используют фрагменты поддельных интервью с Маском, призывая зрителей перейти на определенные сайты и ввести промокоды для получения криптовалюты. Среди таких сайтов выделяются Moonexio.com, altgetxio.com и другие.

По данным портала Bleepingcomputer, после ввода промокода пользователи действительно видят на своем счету биткоины. Однако для вывода средств требуется активация аккаунта и внесение небольшой суммы. Кроме того, некоторые из этих сайтов запрашивают личные данные, которые могут быть использованы для взлома других аккаунтов и криптокошельков.

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Эксперты призывают пользователей быть осторожными и не доверять подозрительным предложениям в интернете, даже если они ассоциируются с известными именами.