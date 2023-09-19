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Роскомнадзор представил новые критерии для оценки сайтов, которые предоставляют информацию о том, как обойти ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Согласно новым правилам, ресурсы могут быть заблокированы за:
- инструкции по доступу к сайтам, запрещенным в России;
- описание методик обхода блокировок;
- стимулирование использования запрещенных ресурсов;
- рекламу преимуществ таких сайтов;
- предложения по покупке программ или услуг для доступа к запрещенной информации;
- возможность скачивания программ для обхода блокировок.
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Эти меры предполагается ввести в действие с 1 марта 2024 года. Целью нововведений является борьба с распространением информации, которая может нарушать законодательство Российской Федерации в интернете.