Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Роскомнадзор ужесточает правила для сайтов, рассказывающих о способах обхода блокировок
Роскомнадзор ужесточает правила для сайтов, рассказывающих о способах обхода блокировок

реклама

Роскомнадзор представил новые критерии для оценки сайтов, которые предоставляют информацию о том, как обойти ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Согласно новым правилам, ресурсы могут быть заблокированы за:

  • инструкции по доступу к сайтам, запрещенным в России;
  • описание методик обхода блокировок;
  • стимулирование использования запрещенных ресурсов;
  • рекламу преимуществ таких сайтов;
  • предложения по покупке программ или услуг для доступа к запрещенной информации;
  • возможность скачивания программ для обхода блокировок.

реклама

Эти меры предполагается ввести в действие с 1 марта 2024 года. Целью нововведений является борьба с распространением информации, которая может нарушать законодательство Российской Федерации в интернете.

#новости
Источник: ferra.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
45
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
5
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
15
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
3
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
1

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
75
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
80
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Олег Котков
17:49
Прррнуха наше всё... )))
Как презентация нового iPhone повлияла на активность пользователей PornHub
Олег Котков
17:47
И чё? ВВП США почти 25 трлн. в год...
Госдолг США превысил 33 триллиона долларов
Apsheronsky tchai
17:45
Ещё один с деменцией.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Константин Бородаенко
17:38
Для особо одаренных людей... Госдолг США это не такой долг как ты занял у друга деньги... У них будет и 60трлн$ долг, для вас верующих пропагандонов ничего не поменяется!)) У доллара уровень доверия и...
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Ezdiumno ru
17:38
Это плач несчастного ПРульщика. :))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Ezdiumno ru
17:36
Пусть к нам в рабство шляхтичи идут! Туалеты мыть, картошку копать... :))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Александр Дедок
17:33
просто уже возраст у человека, критичность мышления снижена, а если ещё он и курит много лет то там уже наверняка дегенеративные изменения. анекдот вспоминается как старики в пансионате обсуждают - не...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Джон Коннор
17:30
Е ядра лично я нафиг отключил, они бесполезные и мешают андервольту и разгону
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
mirror1986
17:30
Нормальные глаза… Как узнали цену…
Игроки жалуются на ужасное качество Mortal Kombat 1 на Switch несмотря на то, что игра стоит $70
Чaтo-Б0t
17:29
Ну а пока Некроина что-то там канючит, тут вот что нарисовалось внезапно: Возрадуйтесь братья и сестры! Ваши мольбы были наконец услышаны и те самые, эпичнейшие вундервафли, которые нельзя называть вс...
Азербайджан начинает операцию против армянских сил в Нагорном Карабахе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем