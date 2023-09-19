Роскомнадзор ужесточает правила для сайтов, рассказывающих о способах обхода блокировок

Роскомнадзор представил новые критерии для оценки сайтов, которые предоставляют информацию о том, как обойти ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Согласно новым правилам, ресурсы могут быть заблокированы за:

инструкции по доступу к сайтам, запрещенным в России;

описание методик обхода блокировок;

стимулирование использования запрещенных ресурсов;

рекламу преимуществ таких сайтов;

предложения по покупке программ или услуг для доступа к запрещенной информации;

возможность скачивания программ для обхода блокировок.

реклама

Эти меры предполагается ввести в действие с 1 марта 2024 года. Целью нововведений является борьба с распространением информации, которая может нарушать законодательство Российской Федерации в интернете.