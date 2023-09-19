Илон Маск выразил свои опасения относительно деятельности фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, предполагая, что его целью может быть подрыв основ западной цивилизации

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказал свои опасения относительно деятельности фонда Джорджа Сороса "Открытое общество". В своем сообщении на платформе X, ранее известной как Twitter, Маск поделился мнением, что целью фонда может быть подрыв основ западной цивилизации.

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Маск отреагировал на статью, утверждающую, что фонд Сороса играет роль в усилении миграционного кризиса. При этом The Guardian утверждает, что "Открытое общество" активно работает над вопросами безопасности мигрантов и беженцев.

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Отношения между двумя миллиардерами давно напряжены. Ранее Илон Маск уже высказывал критику в адрес Сороса, сравнивая его с антагонистом из комиксов.