Ученые МФТИ создали дрон с георадаром и ИИ для выявления мин. Эта технология может стать ключевой в гуманитарных операциях по разминированию территорий

Специалисты Московского физико-технического института представили новый проект беспилотника, оснащенного георадаром и искусственным интеллектом. Эта комбинация позволяет дрону эффективно находить взрывоопасные предметы под слоем грунта или снега.

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Георадары, используемые в этом проекте, давно известны в научном мире. Однако добавление искусственного интеллекта в процесс сбора и анализа данных позволило значительно увеличить точность и скорость обнаружения потенциальных угроз.

Александр Родин, эксперт из Центра компетенций НТИ, подчеркнул, что такие дроны могут стать незаменимыми помощниками при гуманитарном разминировании территорий, особенно в регионах, пострадавших от военных конфликтов.

Кроме того, возможность оснащения дронов газоанализаторами делает их еще более универсальными, позволяя определить тип взрывчатых веществ в обнаруженных минных устройствах.

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Такие инновации не только ускоряют процесс обезвреживания мин, но и снижают риски для специалистов, занимающихся разминированием.