Исследование «Яндекс Практикума» показало, что на российском IT-рынке особенно востребованы начинающие программисты

В последние месяцы российский рынок IT-вакансий активно ищет начинающих программистов. По данным исследования, проведенного «Яндекс Практикум», 47% всех вакансий в IT-секторе предназначены для джуниоров, специалистов с опытом до трех лет.

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Особенно активно компании ищут 1С-разработчиков, ручных тестировщиков и фронтенд-разработчиков. Эти специалисты востребованы в различных отраслях: от финтеха до госсектора.

Также стоит отметить, что не только джуниоры востребованы на рынке. По данным же исследования, специалисты среднего и старшего уровня также востребованы, особенно в области 1С, фронтенда и Java.

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Данные были получены после анализа более 22 тысяч вакансий в IT-сфере, представленных на рынке в последние месяцы.