Ведущие российские ретейлеры рассматривают возможность не продавать новую игру Call of Duty из-за сцен насилия против россиян, представленных в трейлере игры

Ведущие российские сети по продаже электроники и бытовой техники рассматривают возможность не включать в ассортимент новую игру Call of Duty: Modern Warfare III.

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Причина - сцены, в которых представлено насилие в отношении россиян. Этот шаг рассматривается после публикации трейлера игры, где главный антагонист, российский террорист Владимир Макаров, освобождается из тюрьмы.

Яши Хаддажи, президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, выразил опасения, что сюжет игры может быть воспринят как призыв к агрессии против россиян. Некоторые ретейлеры, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие, также выразили свою обеспокоенность и указали на возможное нарушение статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

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Ожидается, что Call of Duty: Modern Warfare III будет доступна для покупки во всем мире с 10 ноября 2023 года на различных платформах, включая PlayStation и Xbox.