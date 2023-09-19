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Mirakl
Как презентация нового iPhone повлияла на активность пользователей PornHub
Во время презентации новых продуктов Apple 12 сентября 2023 года платформа PornHub зафиксировала снижение активности пользователей до 11,6% в пиковые моменты.

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Во время анонса новых продуктов Apple 12 сентября 2023 года активность пользователей на платформе PornHub заметно снизилась. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте порносервиса, показатели трафика упали на 11,6% в пиковые моменты презентации.

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С началом мероприятия в 20:00 по московскому времени, активность с устройств Apple на портале снизилась на 6,9%. Особенно заметное падение трафика было зафиксировано при представлении Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, достигая отметки в 11,6%. А вот анонс iPhone 15 Pro привёл к снижению активности на 11,4%.

Менее выраженное падение трафика было замечено во время рассказа о экологических инициативах Apple, а также при представлении функции спутниковой связи для вызова службы спасения в экстренных ситуациях на дороге.

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После завершения презентации активность пользователей на PornHub не восстановилась в полном объёме. Это может быть связано с обсуждением новых продуктов между пользователями и их знакомыми.

#новости
Источник: gazeta.ru
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