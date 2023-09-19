Во время презентации новых продуктов Apple 12 сентября 2023 года платформа PornHub зафиксировала снижение активности пользователей до 11,6% в пиковые моменты.

Во время анонса новых продуктов Apple 12 сентября 2023 года активность пользователей на платформе PornHub заметно снизилась. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте порносервиса, показатели трафика упали на 11,6% в пиковые моменты презентации.

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С началом мероприятия в 20:00 по московскому времени, активность с устройств Apple на портале снизилась на 6,9%. Особенно заметное падение трафика было зафиксировано при представлении Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, достигая отметки в 11,6%. А вот анонс iPhone 15 Pro привёл к снижению активности на 11,4%.

Менее выраженное падение трафика было замечено во время рассказа о экологических инициативах Apple, а также при представлении функции спутниковой связи для вызова службы спасения в экстренных ситуациях на дороге.

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После завершения презентации активность пользователей на PornHub не восстановилась в полном объёме. Это может быть связано с обсуждением новых продуктов между пользователями и их знакомыми.