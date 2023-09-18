Евросоюз столкнулся с риском серьезной зависимости от Китая в области зеленой энергетики, так как китайские поставки сырья для аккумуляторов и материалов для хранения энергии становятся все более значимыми для региона

Евросоюз сталкивается с риском серьезной зависимости от Китая в области зеленой энергетики, так как китайские поставки сырья для аккумуляторов и материалов для хранения энергии становятся все более значимыми для региона. Это обстоятельство заставляет европейские власти разрабатывать стратегию для снижения зависимости и диверсификации источников поставок сырья.

реклама

События, начиная с весны 2022 года, привели к уменьшению зависимости Европы от энергоносителей российского происхождения. Однако переход к зеленой энергетике также не гарантирует полной независимости. Китай, контролирующий значительную часть производства аккумуляторов и материалов для них, может стать ключевым поставщиком для Евросоюза.

Согласно докладу, Европейский союз планирует сотрудничать с Африкой и Латинской Америкой, чтобы уменьшить риски зависимости от Китая в сфере зеленой энергетики. Для достижения цели нейтральных выбросов CO2 к 2050 году, Европа должна будет полагаться на системы хранения электроэнергии на основе аккумуляторов.

Доклад также указывает на необходимость диверсификации в области цифровых технологий. Хотя Европа обеспечивает себя оборудованием для сетей передачи информации, она все еще зависит от азиатских поставщиков в других областях, таких как серверное оборудование, дроны и системы хранения данных.

Эксперты предупреждают, что изменения климата оставляют мало времени на модернизацию и улучшение производительности в сельском хозяйстве, и что сектор нуждается в оперативной модернизации, чтобы справиться с вызовами будущего.