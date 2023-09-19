Компания Bose выпустила обновлённые версии своих полноразмерных наушников и затычек с интеграцией пространственного аудио

Компания Bose представила новые версии своих полноразмерных наушников и затычек, дополнив их технологией пространственного аудио. Эта функция позволяет создавать иллюзию, что источник звука находится перед слушателем, независимо от того, в какую сторону он повернёт голову.

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Новая модель полноразмерных наушников - QuietComfort Ultra Headphones - получила более изящный дизайн и улучшенные характеристики автономности. Согласно заявлениям Bose, устройство способно работать до 24 часов без включенного пространственного аудио и до 18 часов с ним.

Также были представлены QuietComfort Ultra Earbuds. Хотя их внешний вид остался практически без изменений, продолжительность работы увеличилась: 6 часов в стандартном режиме и 4 часа с включенным пространственным аудио. Кейс для зарядки способен подзарядить наушники до трёх раз.

Обе новинки уже доступны для предварительного заказа. Полноразмерные наушники обойдутся покупателям в $429 (или 500 € в Европе), в то время как QuietComfort Ultra Earbuds будут стоить $299 (или 350 €).