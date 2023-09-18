Тайваньская компания Foxconn, основной партнер Apple, планирует удвоить свои инвестиции и рабочий состав в Индии, сокращая свою деятельность в Китае

Тайваньский гигант Foxconn, ключевой сборщик продукции Apple, активно наращивает свое присутствие в Индии, планируя удвоение инвестиций и численности персонала в ближайшие годы. Эта стратегия приходит в соответствии с их намерением уменьшить зависимость от Китая в производственном секторе.

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Согласно источникам, Foxconn усиливает свои инвестиции в производственные объекты на юге Индии, увеличивая свою деятельность на местном рынке.

В настоящее время на заводе компании в штате Тамилнад работают около 40 тысяч человек. Однако к 2024 году компания планирует значительно расширить свои мощности в регионе.

Также стало известно, что в прошлом месяце Foxconn приняла решение вложить $600 млн в создание новых производственных линий в штате Карнатака, которые будут специализироваться на выпуске компонентов для iPhone и оборудования для чипов.