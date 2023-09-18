Польская алкогольная компания Dictador назначила робота-гуманоида на роль генерального директора.

В новый век управления бизнесом вступила польская компания по производству алкоголя Dictador. Они интегрировали женщину-робота на пост генерального директора, полагаясь на искусственный интеллект в принятии управленческих решений. Мика, так зовут этого робота, ведет рабочий процесс 24/7, обеспечивая быстрые и объективные решения на основе данных.

реклама

До своего нового назначения Мика была занята в компании поиском потенциальных клиентов. Но теперь она принимает на себя больше обязанностей, включая работу с дизайнерами для разработки упаковки продукции. Она также занимается управлением проектом Arthouse Spirits, связанным с созданием децентрализованной автономной организации (DAO), а также работает над коллекцией NFT.

Несмотря на автоматизацию многих функций, в компании подчеркивают, что ключевые решения, включая вопросы, касающиеся персонала, останутся в ведении человеческих менеджеров.

Подобные инициативы становятся все более популярными. К примеру, китайская NetDragon Websoft также интегрировала ИИ в управленческие процессы в прошлом году.