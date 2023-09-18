Оператор "МегаФон" представил новую услугу, которая позволяет абонентам использовать один и тот же номер на смартфоне и умных часах. Нововведение упрощает использование умных часов, делая их менее зависимыми от смартфона.

"МегаФон" начал предоставлять услугу, позволяющую абонентам использовать умные часы с тем же номером, что и их смартфон. Это стало возможным благодаря внедрению новой технологии, которая делает умные часы менее зависимыми от телефона, обеспечивая автономное использование интернет-сервисов, звонков и сообщений.

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Одной из ключевых особенностей нововведения является отсутствие необходимости в отдельной SIM-карте или синхронизации умных часов со смартфоном через Bluetooth. Теперь, даже если ваш смартфон разрядится или окажется далеко, умные часы сохранят свою функциональность.

Технология уже была успешно применена многими мобильными операторами в различных странах мира, включая Европу, Азию и Америку. "МегаФон" планирует расширить зону покрытия этой услуги, начиная с пяти регионов России: Тула, Пенза, Чебоксары, Орел и Саратов.