Австрийская компания Revo Foods, в сотрудничестве со шведским партнером Mycorena, представила первое в мире 3D-печатное рыбное филе, основанное на микопротеине из грибов

В новой волне инноваций в пищевых технологиях два стартапа из Австралии и Австрии становятся предвестниками революции в области альтернативного мяса. Австрийская компания Revo Foods, в сотрудничестве со шведским партнером Mycorena, представила первое в мире 3D-печатное рыбное филе, основанное на микопротеине из грибов. Этот продукт был разработан для борьбы с проблемами перерыболова и экологическими вызовами, связанными с рыбной промышленностью.

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Тем временем, далеко на юге, австралийский стартап Vow привлек внимание, создав мясной продукт из клеток, схожих с вымершими десятилетия назад шерстистыми мамонтами. Примечательно, что технология позволяет не только воспроизводить аромат и текстуру давно утерянных видов мяса, но и предоставляет возможность уменьшить зависимость человечества от животноводства.

Оба стартапа активно привлекают инвестиции, направленные на улучшение их технологий. Европейский союз выделил совместному проекту Revo Foods и Mycorena 1,5 миллиона евро. Эти вложения подтверждают веру в потенциал технологии и ее значение для экосистемы планеты.