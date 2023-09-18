На выставке в Минске белорусская компания "Горизонт" представила новые мониторы и инновационный мини-ПК. Устройства планируется выпустить к концу 2023 года

Белорусская компания "Горизонт" представила ряд новых устройств в рамках выставки промышленных инноваций в Минске.

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Кроме новых мониторов под маркой H, которые появятся на рынке к концу 2023 года, посетителей поразил инновационный мини-ПК.

В отличие от традиционных стационарных ПК, новый продукт компактен и удобен. Как подчеркнул Александр Янковский, руководитель департамента продвижения и продаж ОАО "МПОВТ", к мини-ПК можно без труда подключить не только дополнительный монитор, но и другие аксессуары, такие как беспроводная клавиатура и мышь.

Кроме того, устройство поддерживает подключение телевизора и может быть комбинировано с монитором.

Выставка также стала местом демонстрации других новинок от "Горизонта", в том числе белорусских ноутбуков с экранами 15 и 14 дюймов.