Авиакомпания Aeralis из Бристоля предложила новаторский метод создания реактивных самолётов на основе принципа конструктора LEGO

Бристольская авиакомпания Aeralis представила новый подход к созданию реактивных самолетов, вдохновившись принципом конструктора LEGO. По информации из New Atlas, новинка будет представлена в виде модульных воздушных судов, элементы которых можно легко заменять и адаптировать.

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Основной упор в новой концепции делается на модульность. Самолеты будут состоять из взаимозаменяемых частей, начиная от крыльев и заканчивая кабиной. Основой для такого воздушного судна будет "фюзеляж с общим ядром" (CCF). Это дает возможность легко модифицировать внешний вид самолета, а также адаптировать его к различным условиям полета: от долгосрочного крейсера до быстрого истребителя.

Такое новшество позволит изменять даже внутренние характеристики самолета. Прежде всего, это касается выбора двигателей, что делает возможным использование самолета для различных задач.

Согласно планам Aeralis, первые испытания нового реактивного самолета пройдут в Великобритании к середине 2025 года. А уже в 2026 году ожидаются первые поставки новых машины клиентам после получения всех необходимых сертификатов и разрешений.