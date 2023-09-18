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Apple решила дать новую жизнь своему следующему смартфону - iPhone 15, добавив порт USB-C с обширными функциональными возможностями. Вместо того, чтобы просто следовать тенденции многих современных устройств, компания решила расширить возможности разъема.
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Согласно информации от службы поддержки Apple, новый USB-C разъем будет обладать мощностью до 4,5 Вт. Это означает, что владельцы iPhone 15 смогут заряжать свои Apple Watch и чехлы AirPods, не используя дополнительные адаптеры. Но что еще интереснее, так это возможность подключения внешних жестких дисков к устройству.
Также к iPhone 15 можно будет подключить:
- Автомобили с функцией CarPlay.
- Внешние мониторы.
- Микрофоны для подкастов или видеосъемки.
- Дополнительные батареи для удлинения времени работы устройства.
- Адаптеры для быстрого интернета через USB-Ethernet.
- Адаптеры для чтения SD-карт.
Таким образом, iPhone 15 обещает быть не просто смартфоном, а настоящим мультимедийным инструментом.