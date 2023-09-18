Apple интегрирует USB-C в iPhone 15, предоставляя пользователям расширенные возможности для зарядки и подключения различных устройств, включая внешние диски, мониторы и даже автомобили с функцией CarPlay.

Apple решила дать новую жизнь своему следующему смартфону - iPhone 15, добавив порт USB-C с обширными функциональными возможностями. Вместо того, чтобы просто следовать тенденции многих современных устройств, компания решила расширить возможности разъема.

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Согласно информации от службы поддержки Apple, новый USB-C разъем будет обладать мощностью до 4,5 Вт. Это означает, что владельцы iPhone 15 смогут заряжать свои Apple Watch и чехлы AirPods, не используя дополнительные адаптеры. Но что еще интереснее, так это возможность подключения внешних жестких дисков к устройству.

Также к iPhone 15 можно будет подключить:

Автомобили с функцией CarPlay.

Внешние мониторы.

Микрофоны для подкастов или видеосъемки.

Дополнительные батареи для удлинения времени работы устройства.

Адаптеры для быстрого интернета через USB-Ethernet.

Адаптеры для чтения SD-карт.

Таким образом, iPhone 15 обещает быть не просто смартфоном, а настоящим мультимедийным инструментом.