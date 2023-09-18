Telegram вносит изменения в свои алгоритмы поиска каналов, делая ставку на реальных Premium-подписчиков для борьбы со спамом

Для предотвращения распространения спама Telegram принял новые меры, модифицировав механизмы поиска каналов. Как заявил основатель сервиса, Павел Дуров, теперь приоритет будет отдаваться реальным подписчикам, а не просто числу подписчиков канала.

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Суть изменений заключается в учете количества Premium-подписчиков на канале. Эти аккаунты, за которыми, как правило, стоят реальные пользователи, теперь станут "весомыми" в рейтинге поиска.

Если раньше каналы с максимальным числом подписчиков были на вершине списка, теперь вверху будут те, кто имеет больше подписчиков с Premium-статусом.

Однако стоит учесть, что аккаунты, подписанные на множество каналов, не дадут преимущества в рейтинге ни одному из них. Также стало известно, что местоположение пользователя будет играть роль при выдаче результатов поиска.