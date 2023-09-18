После обновления до MIUI 14 смартфоны Xiaomi начали выдавать предупреждения при попытке установить приложения из Google Play, советуя пользователям переосмыслить свое решение. Несмотря на предостережения, система не блокирует установку программ.

Владельцы смартфонов Xiaomi, обновившие свои устройства до MIUI 14, столкнулись с непредвиденным "сюрпризом". Теперь, при попытке установить приложение из Google Play, система выдает предупреждающие баннеры, где советует пересмотреть решение о загрузке, ссылаясь на соображения безопасности.

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Ранее подобные уведомления появлялись только при загрузке APK-файлов из непроверенных источников. Теперь же даже программы, прошедшие проверку системой Play Protect от Google, вызывают такие предупреждения. Примечательно, что среди "подозреваемых" оказались даже такие приложения как Snapchat и MIUI Downloader.

Стоит отметить, что MIUI не блокирует установку приложений напрямую. Вместо этого система предлагает два варианта: отказаться от установки или проигнорировать предупреждение и продолжить. Несмотря на это, некоторые пользователи считают, что такие баннеры могут смущать, особенно при попытке установки менее популярных приложений.