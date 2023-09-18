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Владельцы смартфонов Xiaomi, обновившие свои устройства до MIUI 14, столкнулись с непредвиденным "сюрпризом". Теперь, при попытке установить приложение из Google Play, система выдает предупреждающие баннеры, где советует пересмотреть решение о загрузке, ссылаясь на соображения безопасности.
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Ранее подобные уведомления появлялись только при загрузке APK-файлов из непроверенных источников. Теперь же даже программы, прошедшие проверку системой Play Protect от Google, вызывают такие предупреждения. Примечательно, что среди "подозреваемых" оказались даже такие приложения как Snapchat и MIUI Downloader.
Стоит отметить, что MIUI не блокирует установку приложений напрямую. Вместо этого система предлагает два варианта: отказаться от установки или проигнорировать предупреждение и продолжить. Несмотря на это, некоторые пользователи считают, что такие баннеры могут смущать, особенно при попытке установки менее популярных приложений.