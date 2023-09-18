Apple презентовала iPhone 15 Pro с акцентом на игровые возможности, сравнивая его с портативными игровыми консолями.

Недавняя презентация Apple представила новый iPhone 15 Pro как продвинутую игровую платформу. Благодаря мощному чипу A17, этот смартфон может запускать такие игры, как ремейк Resident Evil 4, и справляется с нагрузкой от Assassin’s Creed Mirage. Представители Apple утверждают, что их новое творение может стать реальной альтернативой портативным игровым консолям.

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Однако стоит учесть и исторический контекст. Мобильное гейминговое устройство — не новинка, ведь портативные игры существуют с 80-х годов. Такие устройства всегда следовали особым законам и требованиям рынка, отличным от стандартных смартфонов.

С другой стороны, не стоит забывать о примере Sony и их PlayStation 3. Несмотря на ошеломляющие технические характеристики и рекламные кампании, создание игр для этой платформы оказалось сложным делом.

В итоге iPhone 15 Pro обещает новый опыт мобильного гейминга, но будет ли он настолько революционным, как утверждают в Apple, пока что остается под вопросом.