ФАС России потребовала от крупнейших операторов связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, считая это возможным нарушением антимонопольного законодательства.

Главное антимонопольное ведомство страны обратилось к ведущим операторам связи — "МегаФон", "Билайн", МТС и "Теле2" с требованием прекратить взимание платы за использование мобильных устройств в качестве точек доступа к интернету. По мнению ФАС, такие действия компаний могут противоречить законам о конкуренции.

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"Билайн" уже подтвердил, что ознакомится с данными требованиями после их официального получения. Другие операторы также выразили готовность рассмотреть позицию ФАС. В "МТС" уточнили, что ранее предоставляли всю необходимую информацию ФАС в отношении своих услуг.

Операторы подчеркнули, что решение о введении платы за так называемый тетеринг было принято с целью контролировать объем интернет-трафика и гарантировать качественный доступ к сети для всех клиентов.

ФАС, в свою очередь, предоставила операторам месяц на выполнение своих требований, предупредив о возможных последствиях в случае их игнорирования.