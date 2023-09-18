Китай представил новое поколение суперкомпьютера Sunway с производительностью в 5 экзафлопс, укрепляя свои позиции в глобальной гонке суперкомпьютеров и обогнав США по количеству эксафлопсных машин

Китай продолжает активно развивать свои технологии в области суперкомпьютеров, демонстрируя новые достижения. Последние данные свидетельствуют о том, что Китай запустил новое поколение суперкомпьютера Sunway, который, как предполагается, станет первым китайским эксафлопсным суперкомпьютером. Эта машина, пришедшая на смену Sunway TaihuLight, обладает более чем 40 миллионами ядер.

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Информация о новом суперкомпьютере была представлена в преддверии выставки Supercomputing 2023, которая пройдет в Денвере с 12 по 17 ноября. Ожидается, что на тесте HPL-MxP Sunway покажет производительность в 5 экзафлопс. Этот тест оценивает способность системы справляться как с традиционными задачами высокопроизводительных вычислений, так и с задачами искусственного интеллекта.

В контексте глобальной гонки в области суперкомпьютеров Китай, по данным американского ученого Джека Донгарры, уже имеет в своем арсенале три эксафлопсных машины, в то время как США имеет только одну такую машину и еще одна готовится к запуску.