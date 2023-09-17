Trigo Up E - инновационный велосипед для пенсионеров и активных горожан

Trigo Up E - это инновационный велосипед, разработанный специально для активных пенсионеров и всех, кто ценит комфорт и маневренность в городской езде. Этот удивительный трицикл весит всего 30 килограммов и способен перевозить до 140 килограммов груза.

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Основной особенностью Trigo Up E является его алюминиевая рама, которая регулируется в диапазоне от 179 до 210 сантиметров, делая этот велосипед подходящим для разных пользователей. Велосипед также оснащен широким сиденьем Vario Comfort, на котором можно регулировать высоту и угол наклона. Подушки на сиденье также можно перемещать для наилучшего комфорта во время поездки. За сиденьем расположена 23-литровая корзина, способная вместить до 10 килограммов груза, что делает этот велосипед идеальным для походов по магазинам или пикников.

Trigo Up E оснащен мощным двигателем Shimano Steps E5000, который обеспечивает разгон до 25 километров в час в соответствии с европейскими правилами. С девятью скоростями и эффективной ступицей Shimano Nexus, этот велосипед предлагает отличную производительность. Емкость аккумулятора составляет 504 Втч, что позволяет проезжать длинные расстояния без необходимости частой зарядки.

Trigo Up E имеет устойчивую треугольную конфигурацию трайка и низкий центр тяжести, делая его чрезвычайно устойчивым даже при прохождении поворотов. Владельцы могут регулировать высоту, ширину и угол наклона руля для наилучшего соответствия своим потребностям.

Этот велосипед представлен в двух цветовых решениях: чёрном и цвете слоновой кости, и его цена начинается от 6450 долларов США. Trigo Up E - это идеальное средство передвижения для всех, кто хочет наслаждаться активным образом жизни, комфортом и маневренностью в городских условиях.