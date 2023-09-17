Разработчики игр, использующие игровой движок Unity, решают бойкотировать компанию после введения новой комиссии, называемой Unity Runtime Fee

Игровая индустрия оказалась в центре скандала после того, как Unity, один из ведущих разработчиков игровых движков, ввел новую комиссию, известную как Unity Runtime Fee.

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Несмотря на предложение компании об освобождении от этой платы при использовании их рекламной платформы, множество студий выбирают бойкотировать Unity, переводя свои проекты на конкурирующие движки, включая Unreal Engine.

Этот шаг разработчиков вызван недовольством новой бизнес-моделью Unity, которая приводит к существенному увеличению расходов для крупных студий, повышая комиссию в некоторых случаях в 50 раз. Более двадцати игровых студий с миллионами загрузок уже присоединились к бойкоту, выражая свой протест против действий Unity и требуя пересмотреть новые правила, которые оказались неприемлемыми для игроделов.

Суть спора заключается в том, что Unity ввела комиссию Unity Runtime Fee, которая взимается с разработчиков при превышении определенного количества установок их игр. Это решение раздражает многих студий, особенно тех, кто уже использовал Unity как свой основной движок. Несмотря на предоставление возможности освобождения от платы при использовании рекламной платформы Unity LevelPlay Mediation, многие студии решили прекратить сотрудничество с Unity, считая, что такой шаг ухудшит условия для разработчиков.

Более двадцати студий, включая такие крупные компании, как Azur Games, Voodoo, и Supercent, уже начали переводить свои игры на другие движки, чтобы избежать новой комиссии и зависимости от политики Unity. Этот массовый бойкот стал выражением недовольства игрового сообщества и вызвал серьезное беспокойство внутри компании Unity, которая потеряла часть своих ключевых партнеров.

Из-за этой ситуации Unity теряет своих клиентов и, возможно, свою репутацию в игровой индустрии. Студии требуют пересмотреть свои новые условия сотрудничества и учесть интересы разработчиков, чтобы восстановить доверие игроделов к этому популярному игровому движку.