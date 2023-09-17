Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Разработчики игр массово бойкотируют Unity из-за новой комиссии
Разработчики игр, использующие игровой движок Unity, решают бойкотировать компанию после введения новой комиссии, называемой Unity Runtime Fee

реклама

Игровая индустрия оказалась в центре скандала после того, как Unity, один из ведущих разработчиков игровых движков, ввел новую комиссию, известную как Unity Runtime Fee.

реклама

Несмотря на предложение компании об освобождении от этой платы при использовании их рекламной платформы, множество студий выбирают бойкотировать Unity, переводя свои проекты на конкурирующие движки, включая Unreal Engine.

Этот шаг разработчиков вызван недовольством новой бизнес-моделью Unity, которая приводит к существенному увеличению расходов для крупных студий, повышая комиссию в некоторых случаях в 50 раз. Более двадцати игровых студий с миллионами загрузок уже присоединились к бойкоту, выражая свой протест против действий Unity и требуя пересмотреть новые правила, которые оказались неприемлемыми для игроделов.

Суть спора заключается в том, что Unity ввела комиссию Unity Runtime Fee, которая взимается с разработчиков при превышении определенного количества установок их игр. Это решение раздражает многих студий, особенно тех, кто уже использовал Unity как свой основной движок. Несмотря на предоставление возможности освобождения от платы при использовании рекламной платформы Unity LevelPlay Mediation, многие студии решили прекратить сотрудничество с Unity, считая, что такой шаг ухудшит условия для разработчиков.

Более двадцати студий, включая такие крупные компании, как Azur Games, Voodoo, и Supercent, уже начали переводить свои игры на другие движки, чтобы избежать новой комиссии и зависимости от политики Unity. Этот массовый бойкот стал выражением недовольства игрового сообщества и вызвал серьезное беспокойство внутри компании Unity, которая потеряла часть своих ключевых партнеров.

Из-за этой ситуации Unity теряет своих клиентов и, возможно, свою репутацию в игровой индустрии. Студии требуют пересмотреть свои новые условия сотрудничества и учесть интересы разработчиков, чтобы восстановить доверие игроделов к этому популярному игровому движку.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #игры
Источник: mobilegamer.biz
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
7
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
12
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
2
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
3
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
6
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
1
Пентагон: Украина наладила выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах
+
Президент США Джо Байден счел, что Китай «не так уж и уважает» Россию
2
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
36
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
32
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
ТОП-15 мифов о ноутбуках
96
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
8
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
9
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
6

Сейчас обсуждают

amnepoh
17:33
тарасик, по существу давай
Как упорядочить и сжать свою видеоколлекцию
amnepoh
17:33
я вам не навязываю свою точку зрения. пишу о том как мне удобно смотреть на планшете, ноуте. если вам любо смотреть фильм размеров и качеством в 60 ГБ, я не возражаю.
Как упорядочить и сжать свою видеоколлекцию
amnepoh
17:29
Вы наверное учитель чубатого грамотного языка? И весьма взрослый?
СберСтрахование - мой опыт с ОСАГО
amnepoh
17:27
согласен с вами. промокоды не упоминал. считаю это разводом от маркетплейса. в спаме и рекламе - за первую покупку, как правило. их реальных не так много, сколько их не вводил, ни один не помог. да в...
Как покупать выгодно на Мегамаркете
PanzerK
17:26
Я бы поострожней был на вашем месте с такими высказываниями... если вы не в курсе то наш президент и главнокомандующий - либерал, как и всё его ближайшее окружение...
Что будет с курсом рубля: прогнозы экспертов
crazycat21
17:26
Это надо поинтересоваться у американских экспертов. Ведь это они так предположили
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
PanzerK
17:21
За данный материал автору не было перечислено вознаграждение. Информация о начислении вознаграждения в шапке является правдивой. Жаль не указано кому оно было начислено...
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
amnepoh
17:19
спасибо за подсказку. Ни разу не юзал этот сайт. сейчас попробую.
Где скачать бесплатно фильмы, в т.ч. новинки
PanzerK
17:19
По существу то есть что сказать? Хохлобот...
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Стёпа Кривоногов
17:15
У меня сейчас 5200 и 38-38-38-76, поставить 40-40-40?
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем