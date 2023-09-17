SpaceX успешно протестировала двигатель Raptor, имитируя условия Луны, подтверждая готовность к миссии «Артемида-3» для доставки астронавтов на Луну в 2025-2026 годах

SpaceX достигла важного момента в подготовке к миссии «Артемида-3», проведя успешное тестирование двигателя Raptor в условиях, имитирующих поверхность Луны. Этот шаг приближает компанию к доставке астронавтов на спутник в 2025 или 2026 году.

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В августе этого года SpaceX провела испытания двигателя Raptor в Центре космических полетов НАСА в Алабаме, продемонстрировав его способность к перезапуску в космосе. НАСА подчеркнуло, что успешное тестирование придаёт больше уверенности в выполнении обязательств компанией.

Dважимый Raptor может работать в течение 281 секунды, и были внесены изменения в его мощность, чтобы соответствовать требованиям НАСА. Тесты двигателей Starship продолжаются, но НАСА готова запустить «Артемиду-3» даже в случае, если Starship не будет готов к запуску вовремя. Альтернативные миссии с экипажем могут быть рассмотрены, при условии нескольких успешных запусков Starship.

Напомним, что SpaceX не единственная компания, которой поручено доставить людей на Луну. Blue Origin и другие также участвуют в тендерах на миссии после «Артемиды-4».

Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что следующий запуск космического корабля SpaceX Starship может состояться в октябре после получения лицензии. Компания активно продвигает свою ракету, приближаясь к следующему важному этапу.